Sfreccia in moto ai 140 davanti al velox col limite ai 70: poi si spaccia per un'esile anziana

La foto dell'autovelox ritraeva una "maximoto" sfrecciare a oltre 140 chilometri orari, in un tratto di strada in cui vige il limite dei 70 km/h, con a bordo un motociclista con abbigliamento tecnico di ultimo grido e casco replica di un famoso pilota di Motogp. Circostanze che hanno fatto sobbalzare gli uomini della Polizia municipale manfreda, quando è arrivata al comando di Faenza la dichiarazione del conducente per la detrazione dei punti sulla patente.

Il centauro affermava infatti, in un autocertificazione, di essere un'arzilla signora di 72 anni. Per tali motivi la Polizia municipale ha avviato una breve indagine ipotizzando potesse essere addirittura accaduto che qualcuno avesse rubato i dati alla signora. I primi accertamenti hanno infatti subito appurato che la stessa, oltre all'età, aveva anche una corporatura esile che difficilmente gli avrebbe consentito domare la maximoto ritratta in foto. Convocata in ufficio per essere ascoltata formalmente, la signora ha però subito ammesso che la dichiarazione l'aveva fatta lei per coprire un parente, al fine di salvaguardargli i punti sulla patente.

Per la donna è quindi scattata una denuncia penale per aver dichiarato il falso. La Polizia municipale sottolinea che: il codice penale dedica un apposito articolo a questo reato di "falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico". La norma punisce con la reclusione fino a due anni chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità. Secondo la Cassazione tale norma si applica anche alle false autocertificazioni, quando tale atto ha lo scopo di provare i fatti descritti dal dichiarante al pubblico ufficiale.