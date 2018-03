Blitz nella 'casa del piacere', scattano i sigilli: sequestrati pure i dildo

Un'alcova del piacere' in cui i clienti - anche da fuori provincia - si recevano per consumare rapporti sessuali a pagamento. Nella notte tra mercoledì e giovedì i Carabinieri della stazione di Savio hanno arrestato un 53enne brasiliano transessuale in flagranza di reato per sfruttamento della prostituzione. Le indagini, avviate su segnalazione di alcuni cittadini, avrebbero permesso ai militari di localizzare la "casa di appuntamenti" a Lido di Savio e, anche grazie all’auto civetta, di sorprendere all’interno dell’abitazione, oltre al padrone di casa, un 37enne transessuale insieme a un cliente 46enne della provincia di Forlì.

I successivi accertamenti avrebbero consentito di documentare che il 53enne aveva messo a disposizione del “collega” la propria abitazione in cambio di denaro. Sono stati sequestrati numerosi profilattici, alcuni dildo e 100 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di prostituzione. Sequestrato anche l’appartamento, cui sono stati apposti i sigilli. L’arrestato ha trascorso la notte nella camera di sicurezza della Compagnia Carabinieri di Cervia-Milano Marittima, comparendo giovedì mattina davanti al Giudice ravennate.