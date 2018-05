Sfugge al controllo, ma l'inseguimento termina contro la gazzella dei Carabinieri

I Carabinieri della stazione di Filetto hanno arresto in flagranza per il reato di resistenza a pubblico ufficiale, lesioni e danneggiamento un cameriere 61enne residente a Forlì. Intorno all'una della notte tra domenica e lunedì, nel corso di un posto di controllo lungo la via Ravegnana a Coccolia, i militari hanno intimato l’alt a un’utilitaria che, allo scopo di sottrarsi al controllo, è fuggita in direzione Forlì. Ne è scaturito un inseguimento per le vie del centro che si è concluso dopo ben 25 chilometri di sgommate e testacoda quando l’uomo, trovatosi la strada sbarrata dalla gazzelle forlivesi giunte in supporto, ha ingranato la retromarcia andando a impattare contro l’auto dei militari di Filetto, che hanno fortunatamente riportato solo lievissime lesioni.

L’uomo ha trascorso la notte agli arresti domiciliari nella propria abitazione e lunedì mattina è comparso davanti al Giudice forlivese che ha convalidato l’arresto, imponendogli l’obbligo di firma. L’arrestato ha spiegato al giudice che era fuggito poiché aveva l’assicurazione auto scaduta e temeva di essere multato. Per lui anche diversi verbali di contestazione per violazioni al codice della strada, per un totale di quasi 2.000 euro.