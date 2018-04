Sfugge all'alt lanciando la droga dall'auto, ma la 'coca' finisce sulla Volante: pusher in manette

Avrebbe cercato di sottrarsi all'alt fuggendo a bordo della sua auto, imboccando una strada contromano e arrivando perfino a speronare le volanti di Polizia, ma alla fine è stato costretto ad arrendersi dopo essere finito fuori strada - non prima di aver tentato una breve fuga a piedi e, una volta raggiunto, aver cercato di aggredire gli agenti. E' quanto successo su via Romea nella notte tra lunedì e martedì a un 38enne tunisino, arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e denunciato inoltre per detenzione di sostanze stupefacenti: l'uomo infatti, come riportano i quotidiani locali in edicola mercoledì, durante la fuga avrebbe cercato di liberarsi di alcuni sacchetti di droga gettandoli dai finestrini dell'auto; ma uno dei sacchetti sarebbe finito proprio contro una delle auto degli agenti, che hanno così scoperto come al suo interno fosse contenuta la sostanza stupefacente. Una volta fermato, il 38enne avrebbe detto di aver ingerito della cocaina, e per questo è stato trasportato all'ospedale di Ravenna, dove però dai controlli non sarebbe emerso nulla. Martedì mattina l'uomo, in Tribunale, ha patteggiato un anno e sei mesi e per lui è scattato anche il divieto di dimora sul territorio.

