Fa shopping al centro commerciale con la carta di credito rubata. La Polizia di Stato ha denunciato in stato di libertà un 18enne italiano per i reati di ricettazione e indebito utilizzo di carta di credito. Venerdì sera una Volante della Questura è intervenuta nella profumeria di un centro commerciale della città, su richiesta del personale addetto alla vigilanza. Poco prima, un giovane che si trovava all’interno del predetto esercizio avrebbe tentato di acquistare dei beni pagando con una carta di credito ed esibendo un documento di identità intestati a un’altra persona. I poliziotti hanno immediatamente telefonato al proprietario dei documenti, che solo in quel momento si è accorto di averli persi. Il giovane, già noto alle forze dell'ordine, al momento del controllo aveva con sé merce del valore di circa 950 euro, acquistata poco prima in vari negozi del centro commerciale e pagata con la carta di credito rubata. Il 18enne è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per i reati di ricettazione e indebito utilizzo di carta di credito, mentre la merce trovata in suo possesso è stata sequestrata.