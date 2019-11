Si accende il grande albero di Piazza del Popolo e partono i festeggiamenti di Natale

Le festività natalizie 2019 a Ravenna si sono aperte ufficialmente sabato pomeriggio con l'accensione dell'albero di Natale, donato alla città dal comune di Andalo e allestiito da Coop Alleanza 3.0 e Molino Spadoni. Un'occasione per aprire le feste un weekend di festa e musica nel centro storico. L'illuminazione dell'albero è accompagnata da altri appuntamenti. Alle 16 nella sala preconsiliare del municipio si è tenuto un laboratorio di Nati per Leggere dedicato ai più piccoli. Alle 17.30 invece l'accensione del grande albero in piazza del Popolo, seguita dai concerti dell’Orchestra dei Giovani e del coro della scuola Don Minzoni e del Jennifer Vargas Trio. L’evento è stato presentato dal Clown Billo del Billo Circus con Cristina Bernabè.

Domenica 1 dicembre, invece, Piazza del Popolo si anima a partire dalle ore 17.30 con un suggestivo concerto di Natale sotto l’Albero a cura del coro “To Be Choir” diretto da Valentina Cortesi del Centro Mousikè arte e terapia. Parallelamente ai festeggiamenti per i "grandi", presso i giardini Speyer e la sede di CittAttiva in via Carducci 16, per i bimbi sarà possibile tuffarsi nei mondi fantastici del teatro di strada e mettersi all'opera in divertenti laboratori natalizi. Si inizia domenica 1 alle 15 con lo spettacolo di fachirismo e giocoleria "È successa una cosa incredibile" della compagnia Atuttotondo; alle 16 si prosegue con il laboratorio di cucito, craft e calligrafia della Sartoria Creativa Emotiva.