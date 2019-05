Si alza il sipario su Borgomarina e sulla Rotonda delle Saline

Giovedì mattina si è festeggiato il completamento di due opere importanti per Cervia: la Rotonda delle Saline, che porta benefici anche per la statale Adriatica e la Romagna, e il Borgomarina ,che ha visto riqualificarsi una delle cartoline più suggestive della città del sale. È stata anche l'occasione per fare il punto sui lavori del nuovo Magazzino Darsena, che a breve partiranno, con la partecipazione della Banda Città di Cervia e dei bambini e insegnanti della scuola Pascoli.

"Andremo con queste due ultime opere a collegare la due anime della città: il mare e le saline - spiega soddisfatto il sindaco Luca Coffari - Tante opere pubbliche realizzate grazie al co-finanziamento delle Regione Emilia-Romagna, per cui ringrazio il Presidente Stefano Bonaccini, gli assessori Raffaele Donini e Andrea Corsini che stanno migliorando fortemente il nostro territorio, rendendolo ancora più bello e competitivo".