Si abbattono gli alberi lungo la strada provinciale: viabilità modificata

Sarà interrotta la circolazione lungo la strada provinciale 103 Ex Tramvia, a Lugo, nel tratto compreso tra l’innesto sulla strada provinciale 14 Quarantola e l’innesto sulla strada provinciale 109 Fornace, da lunedì 11 a venerdì 22 novembre dalle 7 alle 19, per permettere lavori di abbattimento e potatura di alberature poste in fregio alla strada.

Il transito dei veicoli sarà deviato, a eccezione delle giornate di sabato, domenica e festivi: i veicoli provenienti da Lugo e diretti a Fusignano dalla provinciale 14 Quarantola, all'innesto con la provinciale 103 proseguiranno sulla Quarantola (Santa Barbara) fino all'innesto con la provinciale 109 Fornace; i veicoli provenienti da Fusignano dalla provinciale 17 San Bernardino e 109 Fornace e diretti a Lugo seguiranno il percorso inverso. Sono esclusi dalle limitazioni i residenti. I trasgressori saranno puniti a termine di legge.