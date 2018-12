Si addormenta con la sigaretta accesa nel letto, rischia di morire carbonizzato

Si è probabilmente addormentato con la sigaretta accesa ed ha rischiato di morire carbonizzato un uomo, accanito fumatore, che nella notte tra sabato e domenica è stato tratto in salvo in extremis dai Vigili del Fuoco. L'allarme è scattato intorno alle 3.15 della notte in via Sant'Alberto, probabilmente con i soccorsi chiamati dai vicini di casa che hanno visto il fumo uscire dall'abitazione. Sul posto si sono precipitati i sanitari del 118 con un'ambulanza e l'auto con il medico a bordo: i vigili del fuoco, con una squadra e l'autobotte, sono entrati e hanno trascinato fuori dalla casa il malcapitato, che ha riportato gravi ustioni agli arti inferiori e superiori e una intossicazione da fumo. Le sue condizioni sono gravi, ma a quanto si apprende non sarebbe in pericolo di vita. Indagini in corso da parte delle forze dell'ordine.

FOTO DI REPERTORIO