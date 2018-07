Si aggirava tra i negozi con fare sospetto: addosso nascondeva la droga

Tradito dall'atteggiamento sospetto. I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della compagnia di Lugo con i colleghi della stazione di Villanova di Bagnacavallo, nel corso dei servizi di controllo del territorio, hanno arrestato un 40enne italiano per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacente. Nella circostanza i militari, durante una serie di controlli notturni eseguiti nelle pressi di alcune attività al fine di prevenire reati in danno degli esercenti degli stessi, hanno notato poco distante da uno di questi negozi la presenza di una persona che, al loro passaggio, avrebbe assunto un atteggiamento sospetto e che, giratasi di spalle, avrebbe tentato con una certa indifferenza di allontanarsi.

I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile, insospettiti da tale comportamento, hanno quindi deciso di fermarlo per procedere alla sua identificazione e, di fronte all’eccessivo imbarazzo per il controllo in corso, lo hanno approfondito perquisendo il 40enne e la sua abitazione, col supporto dei colleghi di Villanova. I dubbi dei militari sono stati confermati: l'uomo, infatti, sarebbe stato trovato in possesso di circa 70 grammi di marijuana, occultata in parte addosso, mentre altra è stata rinvenuta nella sua abitazione insieme a un bilancino di precisione, sottoposto a sequestro insieme al denaro trovato in suo possesso, ritenuto provento dell’attività di spaccio, pari a circa 300 euro. L’arrestato è stato quindi posto a disposizione dell’Autorità giudiziaria di Ravenna per il seguito di legge.