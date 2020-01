Si apre il ponte mobile: circolazione stradale interrotta per due ore

Martedì 28 gennaio è prevista l'apertura del ponte mobile di Ravenna, con interruzione del traffico stradale. Il ponte sarà aperto alle 14 e indicativamente fino alle 16. Durante tali orari sarà quindi in vigore il divieto di transito per tutti i veicoli in via Attilio Monti, limitatamente al tratto in corrispondenza del ponte mobile.

