Si asfalta la rotonda: al via i lavori notturni, viabilità modificata

Lunedì 21 e martedì 22 maggio sono programmati i lavori di rifacimento del manto stradale della rotonda di viale Risorgimento-via Malpighi a Faenza e i relativi tratti stradali di intersezione. Per ridurre al massimo i disagi per la circolazione l'intervento sarà effettuato nelle ore notturne, tra le 20.00 e le 6.00. Durante i lavori sarà istituito un senso unico alternato in viale Risorgimento, regolato da movieri, e la rotatoria sarà chiusa al traffico per gli automezzi provenienti da via Malpighi. In caso di maltempo, l’intervento sarà rimandato ai giorni successivi, sempre in orario notturno. I lavori saranno eseguiti dalla ditta Pesaresi Giuseppe spa di Rimini, appaltatrice delle opere per conto dell'Unione della Romagna faentina.

Per muoverti con i mezzi pubblici nella città di Ravenna usa la nostra Partner App gratuita !