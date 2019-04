Si asfalta un tratto di via Di Roma: interessati dai lavori anche i marciapiedi

Da lunedì 15 a venerdì 19 aprile via Di Roma, nel tratto compreso dall'incrocio con via Mariani all'incrocio con via Guaccimanni, sarà interessata da lavori di asfaltatura.

Contestualmente si provvederà ad asfaltare entrambi i marciapiedi nello stesso tratto, nelle parti deteriorate, per ripristinare la superficie orizzontale.

Non verranno apportate modifiche alla viabilità in quanto i lavori di asfaltatura saranno svolti con ausilio di movieri per gli scambi di corsia necessari alle deviazioni puntuali del traffico.