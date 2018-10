Si avvicina l'accensione della centrale a biomasse a Russi: incontro per conoscere l'impianto

Come preannunciato nell’ultima seduta del Consiglio comunale, giovedì alle 20.30 nel Teatro Comunale, in via Cavour 10 a Russi, si terrà l'incontro pubblico per la presentazione della centrale a biomasse realizzata nell'ambito dell'accordo di riconversione dell'ex zuccherificio Eridania. Come previsto dall'Autorizzazione Unica Regionale, rilasciata nel 2011, prima dell'entrata in funzione del Polo energetico, la cui accensione è prevista tra la metà e la fine di novembre, PowerCrop Russi, nell'ottica della massima trasparenza, informerà i cittadini sul tipo di impianto e sugli impatti che esso avrà sul territorio.