Si celebra il 74esimo anniversario dell'Eccidio di San Pancrazio

Nel 74esimo anniversario dell'Eccidio dei Martiri, insieme a tutta la cittadinanza, il Comune di Russi il Consiglio di frazione di San Pancrazio e il locale comitato permanente antifascista vogliono ricordare il contributo che, con i suoi Caduti, San Pancrazio ha dato alla lotta per la libertà del Paese. La manifestazione è rivolta soprattutto alle giovani generazioni che non hanno vissuto quei tragici giorni, proprio perché possano conoscere, apprezzare e ricordare sempre quei concittadini che hanno immolato la loro vita, con estremo sacrificio, per tenere alti gli ideali di libertà, di giustizia sociale e di pace.

Domenica 18 novembre alle 9:30 partenza del corteo da Via Molinaccio/Ang. Via E. Farini e deposizione di una corona al Monumento dei Caduti. Alle 10 alla Scuola elementare sosta al cippo di Maria Antonia Fabbri Atrio, intervento del Sindaco Sergio Retini, proiezione del video "Testimonianze dei fatti accaduti a S. Pancrazio il 17 Novembre 1944" a cura di Luciano Mighetti Canti e recite degli alunni delle classi quarte e quinte della Scuola primaria. Alle 11:00 Celebrazione della Santa Messa nella Chiesa di San Pancrazio.