Lunedì 2 aprile si celebra la Giornata mondiale della consapevolezza dell’autismo, istituita nel 2007 dall’Onu per accrescere la sensibilità collettiva.

L’evento sarà celebrato in tutto il mondo con appuntamenti di informazione, formazione, solidarietà e sostegno. Il colore blu è stato scelto per identificare, ogni anno, monumenti o spazi cittadini come segno di consapevolezza nei confronti di questa sindrome.

Anche la città di Castel Bolognese parteciperà alla campagna di sensibilizzazione: nel balcone della sede comunale sarà esposto un drappo blu realizzato da un’artista castellana, per testimoniare il sostegno e la vicinanza della città e delle istituzioni in una giornata così importante.