Si chiude il Ravenna Nightmare Film Fest, ecco i vincitori

La XVI edizione di Ravenna Nightmare Film Fest - Festival del Cinema di Ravenna -organizzato da Start Cinema in collaborazione con il Comune di Ravenna Assessorato alla Cultura, con il contributo della Regione Emilia-Romagna, con il contributo del Ministero per i Beni e le Attività Culturali 2017 e della Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna, con la collaborazione di Alma Mater Studiorum Università di Bologna Dipartimento dei Beni Culturali, Fondazione Flaminia per l'Università in Romagna, Circolo Sogni Antonio Ricci, FICE, Festival Letterario GialloLuna NeroNotte, A.S.C.I.G-Associazione per gli scambi Culturali fra Italia e Giappone e MAR - Museo d’Arte della città di Ravenna- giunge alla fine consegnando gli ambiti e tradizionali premi Nightmare: l'Anello d’Oro al Miglior Film Lungometraggio e l'Anello d’Argento al Miglior Film Cortometraggio, entrambi creati dal Maestro Orafo ravennate Marco Gerbella. Si aggiunge alla lista il Premio della critica, realizzato dall’artista Dusciana Bravura, assegnato da una giuria selezionata di giornalisti, critici cinematografici e professionisti del settore audiovisivo alla Miglior Regia del Concorso Internazionale per Lungometraggi.

Sabato 4 novembre 2018 è andato in scena l'ultimo atto della rassegna ideata e diretta da Franco Calandrini, durante la serata il pubblico ha assegnato i seguenti premi:

Anello d'Oro al Miglior Film Lungomtraggio a:

Bravo Virtuoso, Francia, Belgio, Armenia, 2017 di Lévon Minasian

Anello d'Argento al Miglior Film Cortometraggio a:

Post mortem Mary, Australia, 2018 di Joshua Long

Premio della Critica alla Miglior Regia del Concorso Internazionale Lungometraggi a:

Totem, Polonia, 2017, di Jakub Charon