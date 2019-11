Si chiude in casa e minaccia la sorella: "In casa ho una pistola"

La Polizia di Stato ha denunciato una 57enne ravennate per i reati di minacce e detenzione abusiva di armi. Nel tardo pomeriggio di giovedì le Volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale Soccorso Pubblico sono intervenute presso un’abitazione di Ravenna, a causa di una richiesta giunta al 112, per una donna che, chiusasi in casa, rifiutava qualsiasi contatto con i familiari.

Gli agenti, giunti sul posto, hanno appreso da una sorella che, all’ennesimo tentativo di incontrarla, la donna aveva espresso un netto rifiuto ricordandole che in casa aveva una pistola. I poliziotti sono riusciti ad accedere all’interno dell’appartamento e, dopo aver riportato la donna alla calma, hanno eseguito una perquisizione dell’immobile in seguito alla quale hanno rinvenuto e sequestrato una pistola Beretta calibro 7,65 e 22 cartucce dello stesso calibro, che a dire della 57enne era appartenuta in passato a suo padre. La donna, che è stata trasferita al locale ospedale per le cure del caso, è stata denunciata per minaccia grave e detenzione abusiva di armi, in quanto la pistola è risultata non censita.