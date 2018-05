Si chiude la tre giorni di "Fare i conti con l'ambiente": fissata l'edizione 2019

Quella di "Fare i conti con l'ambiente" è stata una tre giorni di incontri, di informazione, di approfondimenti e conoscenza sulle nuove tecnologie e sui processi industriali, coniugando cultura e solidarietà e offrendo eventi d’arte e spettacolo. Approfondimenti tematici sviluppati in collaborazione con reti esterne (associazioni, enti e aziende), con il contributo del mondo delle università, dei ricercatori, dell’impresa, dei mass-media e del no-profit dedicati sia al mondo tecnico amministrativo sia ai cittadini. Tantissimi i temi trattati: economia circolare, startup, sviluppo sostenibile, offrendo il meglio delle Buone Pratiche Internazionali, riflessioni sull’inquinamento dell’aria, protezione dell’ambiente costiero, intelligenza artificiale, energia, decommissioning. E poi, ancora, biometano, end of waste, trattamento acque, normative ambientali, rifiuti da costruzione e demolizione, edilizia sostenibile, fotovoltaico, compostaggio, rifiuti urbani, responsabilità e management.

“Voglio esprimere la mia più viva soddisfazione – afferma l’assessore all’Ambiente Gianandrea Baroncini - per l’andamento delle iniziative previste dall’evento, che sta ottenendo ampie adesioni e partecipazione. Mi preme evidenziare la qualità delle occasioni formative, la professionalità degli esperti, l’efficacia e le positive ripercussioni che senz’altro la manifestazione consentirà in termini di rilancio di una coscienza ambientale e civica e per l’uso e l’incremento di buone pratiche utili a vivere la quotidianità in sintonia con la natura e il mondo che ci circonda”.

Sono stati ospitati 24 giovani all’interno delle 4 Scuole di Alta Formazione che hanno avuto la possibilità di creare un network permanente fra di loro. L’iniziativa verrà replicata nei prossimi 4 anni, con la convinzione che la formazione sia uno strumento fondamentale per acquisire maggiori conoscenze e competenze immediatamente spendibili nel mercato del lavoro. “I tre giorni del festival hanno permesso – affermano Giovanni Montresori e Mario Sunseri, direttori della manifestazione- di creare un ponte tra la formazione teorica e l’esperienza pratica, le esperienze ascoltate, i dibattiti generati hanno diffuso le innovazioni e le buone pratiche. Il tutto continuerà attraverso la messa a disposizione in rete del materiale prodotto sul nostro sito, mentre la prossima edizione si terrà dall’8 al 10 maggio 2019".