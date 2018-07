Si concludono i rifacimenti stradali previsti dal Comune di Bagnacavallo

Si concludono in questi giorni con l'asfaltatura di via Vecchia Traversara, attualmente in corso, i rifacimenti stradali previsti dal Comune di Bagnacavallo nell'appalto 2017-18. Oltre a via Vecchia Traversara, le opere, per un importo totale di circa 440.000 euro, hanno riguardato nei mesi scorsi le vie Viazza Nuova, Galavotti, F.lli Bedeschi, Buozzi, Trento-Trieste, Oberdan, Roma, Chiesa, Confalonieri, Menotti, Don Minzoni, Vecchia Darsena e del Canale a Bagnacavallo e un tratto della ciclabile a Villa Prati, più alcuni interventi minori in altre vie.

A settembre le asfaltature ripartiranno con il nuovo appalto 2018-19, affidato alla ditta Giovane Strada di Forlì per un importo di circa 400.000 euro. L'elenco delle opere è in via di completamento e certamente comprenderà parte della zona industriale di Bagnacavallo, il piazzale tra via Toscanini e via delle Regioni, via Cavour, un tratto della ciclabile a lato della San Vitale e altre asfaltature che si articoleranno tra il capoluogo e le frazioni dall'autunno 2018 alla primavera 2019.