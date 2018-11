Si costruiscono nuove fognature a Lido di Savio e Marina Romea

E’ stato approvato dalla giunta, su proposta dell’assessore ai Lavori pubblici Roberto Fagnani, un progetto per la costruzione di tratti di fognatura a Lido di Savio e a Marina Romea, rispettivamente nelle vie Verghereto e Sant’Agata e nella via Delle Betulle.

A Lido di Savio, in via Verghereto, sarà eseguito un tratto di fognatura di circa 45 metri, demolendo l’attuale, che partendo alla fine della strada in prossimità degli stabilimenti balneari recapiti le acque nella fognatura all’incrocio viale Verghereto/Russi. In via Sant’Agata invece il tratto di fognatura da realizzare è di 120 metri, demolendo l’esistente e facendo in modo che le acque vengano recapitate parte in via Verghereto e parte in viale Romagna. Per completare l’intervento dovranno essere eseguite le opere accessorie per il deflusso delle acque meteoriche con il rifacimento degli allacci delle bocche di lupo e il rifacimento degli allacci alle utenze private qualora siano in cemento.

L’intervento a Marina Romea, in via Delle Betulle, prevede la realizzazione di un nuovo tratto di fognatura bianca in centro strada abbandonando la vecchia fognatura presente nel marciapiede e messa a dura prova dalle radici degli alberi. Anche in questo caso è previsto il rifacimento delle opere accessorie per il deflusso delle acque. Gli interventi prevedono una spesa complessiva di 200mila euro. La durata dei lavori dovrebbe essere di 90 giorni.