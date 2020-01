Si costruiscono nuovi tratti di fognatura: strade chiuse anche ai residenti

Al via mercoledì 29 gennaio i lavori di costruzione di tratti di rete fognaria nelle vie Delle Gardenie e Marcabò, a Casalborsetti, per un importo complessivo di 200mila euro. Il primo intervento, quello in via Delle Gardenie, riguarderà un tratto di fognatura di circa 150 metri; l’altro, in via Marcabò, sarà lungo 200 metri.

Si tratta di interventi tesi a realizzare nelle vie in questione una seconda rete fognaria per la raccolta delle sole acque meteoriche stradali, in modo che nell’attuale rete fognaria confluiscano solo gli scarichi civili; i lavori consentiranno miglioramenti dell’assetto ambientale ed eviteranno allagamenti in caso di forti piogge. Durante l’esecuzione dei lavori, che si protrarranno fino al 20 maggio e saranno divisi in fasi, verranno effettuate modifiche alla circolazione, che prevedono, nei tratti e nei periodi di volta in volta interessati, divieti di sosta e di transito per tutti i veicoli anche dei residenti. Sarà installata apposita segnaletica e data informazione sulle modifiche alla viabilità durante le varie fasi. La spesa è finanziata nel Piano investimenti 2019.