Si distacca un masso: frana al Conero, ferito un turista faentino

Grande paura mercoledì mattina al Conero, nelle Marche, dove un masso si è staccato all’improvviso dalla falesia e ha colpito un turista faentino che stava prendendo il sole in un tratto interdetto alla balneazione, proprio per il pericolo crolli. E’ accaduto attorno alle 13. L’uomo si è accorto all’ultimo del cedimento, ma non ha potuto evitare che il masso gli finisse su un polpaccio. E’ rimasto ferito in modo serio: sul posto è intervenuto il gommone di salvamento di Portonovo che ha prestato i primi soccorsi, per poi trasportarlo al molo e affidarlo alle cure del 118. L'uomo è stato portato a Torrette da un’ambulanza della Croce Gialla di Camerano con codice di media gravità.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.