Si è spenta Francesca Borghi: partecipò ai primi gruppi di difesa della donna durante la Resistenza

L’amministrazione comunale e quella provinciale esprimono il proprio cordoglio per la morte di Francesca Borghi, scomparsa a 97 anni. Nata a Conselice il 9 gennaio 1922, Francesca Borghi ha partecipato ai primi gruppi di difesa della donna costituitisi durante la Resistenza a supporto dei partigiani, insieme a Santina Zaccagnini e Olga Prati; da tali gruppi nasceranno poi il Cif (Centro italiano femminile) e l’Udi (Unione donne in Italia). E’ stata consigliera provinciale, eletta nelle liste della Dc, dal 1960 al 1964; e dal 1964 al 1968 anche assessora provinciale con deleghe alla sanità e ai servizi sociali. Dal 17 novembre 1968 al 13 settembre 1972 è stata consigliera comunale, eletta nelle liste della Dc. Martedì 24 dicembre alle 10 sarà celebrata la messa nella chiesa di Santa Teresa. Si proseguirà poi per il cimitero di Ravenna.