Si fa dare dall'amico il passaporto per sfuggire alla cattura: la furbata non serve

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Faenza hanno arrestato un 34enne marocchino, già noto alle forze dell'ordine e senza fissa dimora, e denunciato un connazionale di 32 anni, residente a Reggio Emilia. Il 34enne, destinatario di un ordine di carcerazione poiche’doveva scontare un cumulo pena di quattro anni di reclusione, al termine di un attivita’ info investigativa, è stato rintracciato e fermato dai carabinieri all’interno di un b&b di Faenza.

Il soggetto al momento dell'identificazione nella struttura ricettiva da parte dei militari ha fornito loro un passaporto valido, appartenente ad un suo connazionale, che aveva precedentemente esibito per la registrazione. Le condanne scaturivano da attivita’ di spaccio di sostanze stupefacenti commesse dallo straniero a faenza dal 2008 al 2010 e l’ultima commessa ad aprile del 2017.

L’arrestato, dopo i dovuti accertamenti, è stato denunciato anche per falsa attestazione a pubblico ufficiale, mentre è scattata la denuncia, per favoreggiamento personale, nei confronti del marocchino compiacente che gli aveva fornito il proprio passaporto, al fine di fuggire alla cattura. Il 34enne si trova in carcere a Ravenna, dovrà scontare quattro anni ed un mese di reclusione.