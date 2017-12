Si festeggia il Capodanno con videomapping, musica, divertimento e cultura

Ravenna si congederà dal 2017 e saluterà l'arrivo del 2018 con tante iniziative, per emozionare cittadini e turisti tra divertimento e cultura. Come ormai da tradizione, l’arrivo del nuovo anno si festeggerà in piazza del Popolo con una grande festa animata dalla musica di Radio Studio Delta, con i dj Yuri Maru e Mario Romario Voice e il vj set di Matteo Bevilacqua di Neo Visual Project (dalle 22 del 31 dicembre all’1 dell’1 gennaio); a mezzanotte il saluto augurale dell’assessore al Turismo Giacomo Costantini.

Gli eventi

Quest'anno, la serata del 31 dicembre sarà impreziosita dalle installazioni della rassegna Ravenna in Luce, che vedranno protagonisti il Battistero degli Ariani dalle 17.30 alle 22 (l’inizio delle proiezioni al Battistero è stato anticipato dalle 18.30 alle 17.30 fino alla fine della rassegna, 7 gennaio); il Palazzetto Veneziano in piazza del Popolo dalle 18 alle 22; Palazzo Rasponi Murat in piazza Kennedy dalle 19 alle 22; e la basilica di San Giovanni Evangelista dalle 18 all’1 (MiRaggi, il videomapping sulla chiesta di San Giovanni Evangelista, inaugura venerdì alle 19). Tantissimi i locali del centro storico che saranno aperti per aperitivi, cene, veglioni e intrattenimento. La festa, infine, si sposterà alle Artificerie Almagià, dove fino alle prime luci della mattina si potrà brindare al 2018 ballando a ritmo di musica. Nel periodo delle Feste la città offre inoltre moltissime opportunità culturali con percorsi di guida alla scoperta del centro storico e dei suoi monumenti. In piazza Kennedy, sulla pista di ghiaccio arrivano la dj Paola Peroni e il vocalist Francesco Tortelli, che trascineranno il pubblico in un Capodanno tutto da ballare. E dopo la mezzanotte si pattina in due al prezzo di un solo biglietto.

Le ordinanze attive

Come di consueto, sono state firmate le ordinanze che prevedono, dalle 20 del 31 dicembre alle 7 dell’1 gennaio, nell’ambito del centro storico il divieto di vendere per asporto qualsiasi bevanda in contenitori di vetro e in lattina; nelle piazze del Popolo, 20 Settembre e Kennedy il divieto di far esplodere botti, petardi, mortaretti e artifici pirotecnici di vario genere (tale divieto si estende a coloro che dispongono di aree private, finestre, balconi, luci e vedute prospicienti le due piazze); e, in tutto il territorio comunale, la possibilità per tutti i titolari di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di effettuare la diffusione di musica fino alle 3 del 1 gennaio all’interno del locale e fino alle 2 all’esterno.