Si festeggia la Settimana della Protezione civile con tante iniziative

Anche quest’anno si svolgerà la Settimana Regionale della prevenzione e della protezione civile, che ha l’obiettivo di mettere al centro dell’attenzione pubblica la sicurezza del territorio e la prevenzione dei rischi. L’iniziativa, istituita nel 2013 dall’Assemblea legislativa della regione Emilia Romagna, si svolge ogni anno nei mesi di maggio e giugno, per ricordare simbolicamente la ricorrenza del sisma del 2012 avvenuto proprio nello stesso periodo.

"Cervia anche quest’anno partecipa alla Settimana Regionale - spiega l'assessore alla protezione civile Gianni Grandu - Diverse sono le iniziative di sensibilizzazione e informazione per non abbassare mai la guardia su questi temi con la consapevolezza che “tutti siamo protezione civile” e un gesto fatto bene può salvare la vita. Non dobbiamo mai dimenticare che l’informazione e la formazione in “tempi di tranquillità” sono indispensabili a evitare o a ridurre al minimo la possibilità che si verifichino danni conseguenti agli eventi in situazioni di emergenza. In particolare l’attenzione è rivolta alle scuole con giornate di formazione, sensibilizzazione e prove pratiche".

Come ogni anno Cervia si è attivata per partecipare a questo importante momento e il Servizio di Protezione Civile del comune, con i volontari del Servizio Civile Nazionale e le Associazioni di volontari protezione civile Lance Cb Cervia, Centro Soccorso Sub R. Zocca di Cesena e Zarlot Cinofilia di soccorso di Ravenna, ha organizzato diversi eventi, coinvolgendo i dipendenti pubblici, i cittadini e in particolare le scuole.

Il programma

Il 2 e 7 maggio giornate di formazione sulla protezione civile e sui rischi del territorio presso il plesso scolastico G. Zignani di Castiglione di Ravenna con uscita didattica sul territorio e la partecipazione di volontari specializzati in attività subacquee, ricerca e salvataggio in mare o corsi d'acqua.

Il 21 e 23 maggio giornate di formazione sulla protezione civile e sui rischi del territorio presso il plesso scolastico E. Fermi di Pisignano di Cervia con supervisione della prova pratica di evacuazione dell'edificio e la partecipazione di addetti al servizio A.I.B. - Avvistamento Incendi Boschivi e unità cinofile addestrate alla ricerca di dispersi.

Il 23 maggio giornata di formazione sulla protezione civile e sui rischi del territorio presso il plesso scolastico G. Carducci di Castiglione di Cervia con supervisione della prova pratica di evacuazione dell'edificio.

Il 19 maggio visita al nuovo Centro Polifunzionale di Montegallo – Ap, cittadina marchigiana colpita dal terremoto del 2016, realizzato anche con il contributo e le donazioni dei cittadini cervesi.

Il 29 maggio prove di evacuazione in edifici pubblici, sensibili (sede Uffici demografici, sede Uffici Cervia Inforna e scuola di infanzia Zona Amati) e strategici (sede Settore Polizia Municipale e sede Struttura Operativa Comunale).

Il 30 maggio giornata di formazione sulla protezione civile e sui rischi del territorio presso il plesso scolastico A. Manzi di tagliata di Cervia con supervisione della prova pratica di evacuazione dell'edificio e la partecipazione di addetti al servizio Aib - Avvistamento Incendi Boschivi, unità cinofile addestrate alla ricerca di dispersi e operatori subacquei addetti alle attività di salvataggio in mare e corsi d'acqua.

Il 1 e 4 giugno giornate di formazione sulla protezione civile e sui rischi del territorio presso il plesso scolastico G. Deledda a Pinarella di Cervia con supervisione della prova pratica di evacuazione dell'edificio e la partecipazione di addetti al servizio Aib - Avvistamento Incendi Boschivi e unità cinofile addestrate alla ricerca di dispersi.