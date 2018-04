Si fumano una "canna" in strada e vengono scambiati per ladri

La voglia di fumarsi una "canna" in un luogo appartato è costata cara a tre ragazzi, fermati dai carabinieri, scambiati per una banda di ladri. Nella notte tra venerdì e sabato, in via Castel Raniero a Faenza, una pattuglia dei carabinieri in perlustrazione per un servizio antifurto, è stata chiamata dai residenti delle ville che parlavano di una "banda" di malviventi pronti a mettere a segno un colpo. La gazzella, arrivata sul posto, in un parcheggio defilato ha sorpreso tre ragazzi mentre, nell'aria, aleggiava un forte odore di marijuana. Dalla perqusizione, nelle tasche di un 22enne residente in città sono spuntati circa 20 grammi di "erba" e, nella sua auto, è stato trovato anche un bilancino di precisione mentre, gli altri due, sono risultati "puliti". Il 22enne è stato quindi denunciato a piede libero per detenzione di stupefacenti.