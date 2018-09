Si gira un film a Faenza: strada chiusa al traffico, viabilità modificata

Venerdì 21 settembre via Banaffa a Faenza sarà chiusa al traffico alcune ore, per consentire di girare nella zona delle riprese cinematografiche. Il divieto, in vigore dalle 8.00 alle 12.00, riguarda un ampio tratto di via Banaffa, quello compreso dall'intersezione con via Battana fino a via Ramona. Dal divieto sono esclusi i soli mezzi di soccorso. La viabilità nella strada sarà ripristinata al termine delle riprese.

