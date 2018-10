Si gira un film nelle vie del centro: viabilità e sosta modificate

Mercoledì 31 ottobre, per consentire di girare alcune riprese cinematografiche, sarà vietata la sosta di tutti i veicoli, dalle ore 6.00 alle 20.00, in piazza della Libertà, piazza San Francesco e in via Nazario Sauro (sul lato sinistro nell'ultimo tratto prima di corso Matteotti) a Faenza. In piazza San Francesco il divieto sarà in vigore anche il giorno successivo, giovedì 1 novembre, sempre dalle 6.00 alle 20.00. Per lo stesso motivo, divieto di sosta anche in via Mura Gioco del Pallone, venerdì 2 novembre, dalle ore 6.00 alle 20.00, all'altezza del civico 32, per una trentina di metri circa su entrambi i lati della strada. Un'altra ordinanza vieta, invece, la circolazione e la sosta in vicolo San Antonio, sabato 3 novembre, dalle ore 8.00 alle 18.00, per lavori di manutenzione di un fabbricato al civico 6 della strada. Nei due tratti prima e dopo il cantiere il transito sarà consentito ai soli residenti e ai veicoli con destinazione interna.

