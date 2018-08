Si intrufola in una casa e tenta il furto, ma non riesce più a uscirne: 15enne nei guai

La Polizia Municipale di Ravenna venerdì ha arrestato in flagranza di reato, nei pressi del centro storico, una 15enne, già in passato incorsa in analoghi comportamenti in altre città del nord Italia per il reato di tentato furto in abitazione. Una pattuglia di servizio in zona è stata avvisata dallo stesso proprietario, il quale poco prima aveva sorpreso la giovane all'interno di una camera della casa. La stessa aveva poi tentato la fuga, ma senza successo in quanto non era stata in grado di aprire la porta di ingresso dello stabile.

Nella circostanza, durante la perquisizione dello zainetto in suo possesso, gli agenti hanno rintracciato una piccola lima, presumibilmente utilizzata per atti illeciti, e una somma di denaro, della cui provenienza la stessa non ha saputo fornire spiegazioni. Alla richiesta sul perché si fosse introdotta nell'abitazione, la ragazza si sarebbe giustificata dicendo di essere entrata alla ricerca di cibo, perché aveva fame. Ulteriori accertamenti sono proseguiti presso il Comando di Piazza Mameli, dove la giovane è stata sottoposta a fotosegnalamento ai fini dell'identificazione, in quanto priva di documenti.

Al termine delle verifiche la 15enne è stata arrestata e, su disposizione della Procura presso il Tribunale dei minorenni di Bologna, affidata ai servizi sociali con contestuale collocazione presso una struttura educativa per minori.