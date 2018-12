Si mettono in sicurezza le fermate dell'autobus: ecco quali

La giunta, su proposta dell’assessore alla Mobilità, Roberto Fagnani, ha approvato un progetto per interventi di manutenzione e adeguamento funzionale e di sicurezza di 11 fermate del trasporto pubblico locale. Il costo previsto dei lavori è di 99.949,45 euro.

L’obiettivo è quello di realizzare opere funzionali al miglioramento delle condizioni di sicurezza e di attesa degli utenti del trasporto pubblico locale attraverso sia interventi di tipo strutturale che di segnaletica verticale e orizzontale in alcune strade del territorio comunale. La tipologia di intervento varierà a seconda delle condizioni delle fermate: sono previsti spostamenti, rifacimenti e nuove installazioni di pensiline, pavimentazione delle aree di attesa alle fermate, spostamenti o riposizionamenti delle paline di fermata, la realizzazione di attraversamenti pedonali, l’installazione di nuova segnaletica.

L'elenco delle 11 fermate: a Classe in via Classense (2), a Ravenna quelle di via Di Vittorio (2), via Gramsci, via Romea (2), viale Europa; a Marina Romea in viale Italia; a Porto Fuori quelle di via Bonifica (2) e via della Burchiella (zona Porto S. Vitale). I lavori sono previsti per la primavera/estate 2019 e avranno una durata complessiva di 180 giorni.