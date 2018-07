Si perdono le sue tracce: bimbo trovato sulla battigia dopo due ore

Guardia Costiera, Carabinieri e Polizia Municipale sono stati impegnati domenica pomeriggio per la scomparsa dallo stabilimento balneare numero 51 di Pinarella di un bambino di 9 anni di nazionalità russa. L'allarme è scattato intorno alle 18.30. Dopo circa due ore il bimbo è stato ritrovato in spiaggia, mentre camminava da solo sulla battigia, all’altezza dello stabilimento balneare 80 da 2 militari della Guardia Costiera di Cervia a bordo dei quad in dotazione al Comando in intestazione con i quali stavano pattugliando il litorale di Pinarella di Cervia.