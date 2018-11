Si potano gli alberi: chiude la strada provinciale, modifiche alla viabilità

È sospesa, nelle ore diurne, la circolazione lungo la strada provinciale 111 "Camerini" (dalla progressiva km. 0+280 alla progressiva km. 0+978, fuori dal centro abitato in Comune di Castel Bolognese) dal 19 al 23 novembre, dalle ore 8.30 alle ore 17 per consentire lavori di potatura alberature e rimozione cespugli posti in fregio alla viabilità provinciale.

Il traffico sarà così deviato: i veicoli in transito lungo la S.P. n. 306R "Casolana-Riolese", provenienti da Riolo Terme e diretti sulla S.P.n. 66 in località Tebano di Faenza, giunti all'incrocio con la S.P.n. 111 "Camerini", dovranno proseguire diritto fino a raggiungere l'intersezione con la S.P.n. 66 alla P.Km. 1+700 in sx (Via Zirona); I veicoli provenienti dal centro abitato di CastelBolognese lungo la S.C. Via Biancanigo e diretti sulla S.P.n. 111 "Camerini" dovranno svoltare a destra, all'intersezione con la S.P.n. 66 (Via Zirona); I veicoli in transito lungo la S.P.n. 82 "Villa Vezzano - Tebano" e diretti sulla S.P.n. 306 R "Casolana-Riolese" dovranno proseguire diritto, una volta raggiunto l'incrocio con la S.P.n. 111 "Camerini". I trasgressori saranno puniti a termine di legge.