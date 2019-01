Si potano gli alberi: sosta vietata e viabilità modificata

Disagi per la viabilità, nelle giornate di lunedì 14 e martedì 15 gennaio, nel controviale di via Risorgimento a Faenza per i lavori di potatura di alcuni alberi. Per consentire l’intervento in sicurezza sarà vietata la sosta - dalle ore 7.00 di lunedì 14 gennaio fino alle ore 18.00 di martedì 15 gennaio – all’altezza del civico 10 del controviale, per un tratto di circa quaranta metri, compresa la prima fila del parcheggio. Nel tratto del controviale da via Leonardo da Vinci fino al civico 10 sarà inoltre vietata la circolazione di tutti i veicoli.

Per muoverti con i mezzi pubblici nella città di Ravenna usa la nostra Partner App gratuita !