Si potenzia la linea elettrica Enel: via chiusa e viabilità modificata

Via Mura Diamante Torelli a Faenza sarà chiusa al traffico all'altezza di via Torricino, da martedì 13 marzo fino a venerdì 16 marzo prossimo, per consentire dei lavori Enel di potenziamento della linea elettrica. Per i residenti nel tratto di via Mura Diamante Torelli e per tutti gli automobilisti diretti al parcheggio degli ex Salesiani, l'ingresso sarà consentito solo da via Mura Gioco del Pallone, con uscita da via del Carmine. Nel tratto di via Mura Diamante Torelli compreso da via del Carmine fino a via Torricino si potrà, infatti, circolare in doppio senso di marcia, con divieto di sosta su entrambi i lati della strada. Cartelli informativi della chiusura di un tratto di via Mura Diamante Torelli saranno installati nella via Lapi.

Per muoverti con i mezzi pubblici nella città di Ravenna usa la nostra Partner App gratuita !