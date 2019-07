Si prostituiva sull'Adriatica, ma non poteva stare a Cervia: denunciata

La Polizia di Stato ha denunciato in stato di libertà una 33enne romena perché contravventrice al divieto di ritorno. La settimana scorsa la donna era incappata in un servizio di contrasto alla prostituzione lungo la statale Adriatica predisposto dal Questore.

All’altezza del comune di Cervia la donna è stata controllata da uno degli equipaggi dell’Ufficio Prevenzione Generale Soccorso Pubblico della Questura, mentre era in attesa di occasionali clienti. La donna è stata condotta in Questura per la sua completa identificazione dove, in seguito al fotosegnalamento dattiloscopico, sono emersi alcuni alias. Con uno dei nominativi utilizzati in precedenza dalla donna è risultato che la stessa, il 10 aprile scorso, era stata colpita dal provvedimento di divieto di ritorno nel comune di Cervia per il periodo di tre anni, emesso nei suoi confronti dal Questore di Ravenna. In ragione di ciò i poliziotti hanno denunciato a piede libero alla Procura della Repubblica di Ravenna la 33enne per non avere ottemperato al divieto di ritorno nel comune di Cervia.