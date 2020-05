Si può andare in moto? La Lega chiede chiarezza alla Regione

“E' consentito usare le motociclette, magari in coppia con congiunti, durante questa Fase 2?". A chiederlo è il consigliere regionale della Lega, Andrea Liverani, che ha depositato una richiesta di accesso agli atti per verificare la possibilità di utilizzare i motoveicoli sia per gli spostamenti che per ragioni sportive.

“Poiché sul sito istituzionale della Regione Emilia-Romagna non sono presenti riferimenti espliciti sull’utilizzo delle moto, sia come mezzo di trasporto individuale, sia come utilizzo in maniera sportiva/ricreativa individuale, abbiamo chiesto se sia possibile utilizzare i motocicli sia come mezzi di trasporto che per motivazioni sportive - continua Liverani - Considerato come la Regione Veneto consenta l'utilizzo delle motociclette anche in coppia, chiediamo alla Regione Emilia-Romagna quale sia la posizione ufficiale circa la possibilità di utilizzo di tale mezzo”.