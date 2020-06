Si riasfalta via San Gaetanino: le modifiche alla viabilità

Inizia martedì 30 giugno un intervento di manutenzione di via San Gaetanino, che prevede la fresatura e la riasfaltatura del manto stradale. Durante i lavori, che si prevede di ultimare entro metà luglio, la strada non verrà mai chiusa alla circolazione, ma sarà in vigore il divieto di sosta. Nel tratto e nella direzione da via Rotta a via Sant’Alberto il traffico rimarrà a senso unico e verranno via via istituiti dei restringimenti di carreggiata. Nel tratto da via Maggiore a via Rotta la circolazione diventerà a senso unico, con direzione via Maggiore - via Rotta. Sarà quindi obbligatoria la svolta a sinistra per chi da via Rotta e da via Morelli deve immettersi in circonvallazione San Gaetanino e il traffico sarà deviato su via Bovini e via Canalazzo.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.