Si riasfalta viale Baracca: come cambia la viabilità durante i lavori

Partirà lunedì 10 settembre un intervento di manutenzione della pavimentazione stradale di viale Baracca, che si prevede di ultimare entro venerdì 14. Durante i lavori, dalle 7.30 alle 19.30 sarà istituito il divieto di transito, per tutti i veicoli eccetto quelli dei residenti; mentre ventiquattrore su ventiquattro saranno in vigore il divieto di sosta permanente con zona rimozione su entrambi i lati per tutti i veicoli e il restringimento permanente della carreggiata. Per raggiungere piazza Baracca e via Maggiore i veicoli provenienti da piazza della Resistenza, giunti all'incrocio con via Oberdan potranno proseguire diritto fino allo stradello di collegamento con piazza Baracca e svoltare obbligatoriamente nello stesso.

