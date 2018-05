Si rifà l'asfalto in via Trieste: due giorni di modifiche alla viabilità

Dalle 7.30 di mercoledì 30 maggio, per consentire la realizzazione per conto di Hera di un intervento di asfaltatura, sarà necessario chiudere al transito la corsia in direzione mare di via Trieste nel tratto compreso tra la rotonda Finlandia e via Travaglini (strada a est del cinema Astoria). Si potrà pertanto circolare solo a senso unico, in direzione Ravenna. L’obiettivo è quello di ultimare le lavorazioni per le quali è necessario prevedere la circolazione a senso unico nella stessa giornata di mercoledì e di prevedere per giovedì, giorno in cui i lavori dovrebbero terminare, il senso unico alternato.

Durante la fase nella quale sarà necessario istituire il senso unico, al fine di garantire il minor disagio possibile saranno adottati i seguenti provvedimenti: per tutti i veicoli con massa a pieno carico inferiore alle 5 tonnellate (e per quelli con massa superiore purché autorizzati) sarà possibile accedere a via Travaglini da viale Europa per poi arrivare in via Trieste con possibilità di svoltare a destra per tornare verso la rotonda Finlandia e alle attività presenti in quel tratto stradale o a sinistra in direzione mare; i veicoli con massa superiore alle 5 tonnellate diretti verso il porto, la strada statale 67 (tratto porto San Vitale – Classe) e il mare dovranno percorrere viale Europa (tratto adiacente al Pala De Andrè compreso tra la rotonda Danimarca e la rotonda Francia), via Destra Canale Molinetto (tratto compreso tra la rotonda Francia e l'innesto sulla statale 67 via Classicana in direzione porto), strada statale 67 via Classicana (tratto compreso tra innesto via Destra Canale Molinetto e innesto via Trieste) e via Trieste in direzione Ravenna o in direzione mare. Consapevole che l’intervento determinerà indubbi disagi alla circolazione stradale, l’amministrazione comunale confida nella collaborazione di tutti gli utenti della strada e nel corretto utilizzo dei percorsi individuati al fine di garantire idonee condizioni di sicurezza per la circolazione.