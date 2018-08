Si rifà la strada: via chiusa al traffico, viabilità modificata per un mese

Da lunedì 27 agosto via Manfredi, a Lugo, sarà chiusa al traffico, nel tratto tra via Codazzi e l'intersezione con largo Calderoni, per consentire i lavori di rifacimento della pavimentazione. Il divieto sarà in vigore fino al termine dei lavori, che dureranno circa un mese. Nel tratto interessato dagli interventi è ammessa la circolazione dei pedoni. Durante i lavori sono previste alcune modifiche alla viabilità: divieto di sosta con rimozione coatta e divieto di circolazione nel tratto di via Manfredi interessato dagli interventi; istituzione del doppio senso di circolazione in via Manfredi nel tratto compreso tra via Magnapassi e largo Calderoni. In questo caso i conducenti che provengono da piazza Baracca potranno svoltare a sinistra in via Magnapassi e proseguire diritto in via Manfredi.

Per consentire il doppio senso di marcia in questo tratto di via Manfredi verrà istituito un divieto di sosta con rimozione coatta in via Manfredi dal civico 18 al civico 4 (lato sinistro secondo la direzione di marcia attualmente consentita). Inoltre, i veicoli che percorrono via Codazzi con direzione di marcia via Baracca - via Manfredi, arrivati all'incrocio con piazzale Cavina dovranno svoltare a destra e poi immettersi in via Fratelli Ferrucci, che per l'occasione non sarà più a Ztl. Infine, i veicoli che percorrono vicolo Savonarola, giunti all'intersezione con piazzale Cavina dovranno svoltare a destra in via Fratelli Ferrucci.