Si rifanno le strade a Roncalceci e San Pietro in Vincoli: al via i lavori

E’ programmato per lunedì 21 maggio l’avvio di intervenuti di manutenzione straordinaria in strade dei territori di Roncalceci e San Pietro in Vincoli, per un investimento complessivo di 198mila euro. In entrambi i casi è previsto che i lavori si concludano non oltre il 22 giugno.

Per quanto riguarda la zona di Roncalceci si interverrà nel tratto di via dell’Orso fra via Roncalceci e via Nuova, per una lunghezza di 300 metri, dove si farà una nuova pavimentazione, in conglomerato bituminoso, mentre attualmente la strada è “bianca”; nel tratto di via Nuova che parte dalla via Argine Destro Montone, per una lunghezza di 500 metri, dove verrà ripristinata la pavimentazione in conglomerato bituminoso usurata; nel tratto di via Lametta che parte da via Flora, per una lunghezza di 1.200 metri, con analoga tipologia di intervento.

Per quanto riguarda il territorio di San Pietro in Vincoli, i lavori interesseranno il tratto di via Scolo Formella da via Rustica a via Formella Inferiore, per una lunghezza di 1.850 metri, e il tratto di via Formella Superiore da via Cella (Carraie) a via Formella Inferiore, per una lunghezza di 1.200 metri. In entrambi i casi si provvederà al ripristino della pavimentazione usurata. Il rifacimento della segnaletica orizzontale e la sostituzione di alcuni cartelli stradali deteriorati completeranno gli interventi.