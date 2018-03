Si riunisce il Consiglio comunale: nel menù turismo, musei e Tari

Martedì alle 16 si riunisce il consiglio comunale, visibile anche attraverso internet in diretta streaming sul sito del Comune (http://bit.ly/diretta-streaming-consiglio) e sulla pagina facebook Comune di Ravenna. A inizio seduta saranno trattati i seguenti question time: “Stagione crociere: 45 navi in arrivo per circa 50mila turisti, quali strategie?” presentato da Samantha Tardi consigliera di CambieRà; “Sull’urgenza di procedere alla sistemazione di via Pile nella località di Sant’Antonio” presentato dalla capogruppo de La Pigna, Veronica Verlicchi; “Il Museo Didattico del territorio di San Pietro in Campiani, un tesoro da trattare con grande cura” presentato da Michele Distaso, capogruppo di Sinistra per Ravenna.

Seguiranno le interrogazioni: la prima, rivolta all’assessora all’Urbanistica Federica Del Conte, da parte del consigliere Marco Maiolini, capogruppo di CambieRà, riguarda “Celerità visure edilizie”; le altre due interrogazioni, indirizzate all’assessore ai Lavori pubblici, Roberto Fagnani, sono state presentate da Massimo Manzoli, capogruppo di Ravenna in Comune, su “Servono urgenti interventi di messa in sicurezza della SS Ravegnana” e da Daniele Perini, capogruppo di Ama Ravenna, su “Necessaria la pista ciclabile in via Romea Vecchia”. Sarà quindi esaminata e votata la proposta di deliberazione dell’assessora al Bilancio Valentina Morigi relativa ad “Aggiornamento Dup 2018/2020: variazioni al bilancio, al piano investimenti e all’elenco annuale e programma triennale Opere pubbliche e inserimento programma biennale degli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 40mila euro”.

L’assessore all’Ambiente Gianandrea Baroncini illustrerà e sottoporrà alla votazione tre delibere relative alla “Tassa sui rifiuti (Tari) – determinazione tariffe anno 2018”; alla “Tari: indirizzi per l’affidamento della gestione per l’anno 2018 e fissazione rate di scadenza di versamento” e infine al “Riconoscimento della spesa derivante da sentenza esecutiva - variazione di macroaggregati”. Si passerà quindi all’esame e al voto della mozione rivolta all’assessora Valentina Morigi da parte del gruppo consiliare Lega nord dal titolo “Richiesta di asseverazione finanziamenti pubblici di origine regionale per investimenti e manutenzioni sul territorio comunale”.

Infine gli ordini del giorno: il primo è presentato dal consigliere Daniele Perini, capogruppo di Ama Ravenna, su “Chiarezza da parte della Regione su protesi e ausili tecnologici per disabili”; gli altri due dalla consigliera Veronica Verlicchi, capogruppo de “La Pigna, dal titolo “Per l’acquisto e l’installazione di dissuasori elettronici di velocità a fini preventivi e non sanzionatori” e “Per rendere chiara l’accessibilità o la non accessibilità nelle zone ztl del centro storico”.