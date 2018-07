Si riunisce il consiglio territoriale per presentare il progetto 'SicurRa'

Martedì 3 luglio alle 20.45, nella sede dell’ufficio decentrato in via Pistocchi 41/A a San Pietro in Vincoli, si riunirà il consiglio territoriale di “San Pietro in Vincoli”. All’ordine del giorno il controllo di vicinato con l’avvio del progetto SicuRa. Sarà presente il vicesindaco e assessore con delega alla sicurezza Eugenio Fusignani.