Si riuniscono i consigli territoriali per esaminare la mappa 'slot free'

Martedì 13 marzo alle 20.45 si riunisce il Consiglio territoriale dell’Area n. 5 “Mezzano” nella sala Fonsetti dell’ufficio decentrato di Mezzano in piazza della Repubblica 7, per discutere il seguente ordine del giorno: richiesta di parere di competenza in merito alla mappatura dei luoghi sensibili di cui alla Delibera Della Giunta Regionale Emilia Romagna 12 giugno 2017 n. 831 recante: “modalità applicative del divieto alle sale da gioco e alle sale scommesse e alla nuova installazione di apparecchi per il gioco d’azzardo lecito (L.R. 5/2013 come modificato dall’art.48 L.R. n.18/2016); approvazione Rapporto sullo stato e sui problemi del Consiglio territoriale dell’Area n. 5 Mezzano – art. 35 del Regolamento.

Sempre martedì, alle 21 si riunisce anche il Consiglio Territoriale dell'Area n. 9 “Castiglione” nella sede dell'Ufficio decentrato di Castiglione – via Vittorio Veneto 21 per discutere il seguente ordine del girono: richiesta di parere di competenza in merito alla mappatura dei luoghi sensibili di cui alla Delibera Della Giunta Regionale Emilia Romagna 12 giugno 2017 n. 831 recante: “modalità applicative del divieto alle sale da gioco e alle sale scommesse e alla nuova installazione di apparecchi per il gioco d’azzardo lecito (L.R. 5/2013 come modificato dall’art.48 L.R. n.18/2016); aggiornamenti su ipotesi di gestione accoglienza ai richiedenti protezione internazionale ultimo step (passaggio finale dalla Prefettura a Comune).