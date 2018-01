Si rompe una condotta idrica: intere vie senz'acqua, tecnici al lavoro

Hera è al lavoro per riparare la rottura di una condotta idrica che si è verificata giovedì mattina, verso le 7.30, in via di Bartoletti a Conselice. Il pronto intervento di Hera è intervenuto subito per mettere in sicurezza la zona e procedere con la riparazione. La condotta danneggia è di grossa portata. L’intervento di riparazione implicherà la sospensione del servizio idrico alle utenze della zona compresa tra vie Bartoletti, Predola Massari e Gardizza fino al civico 13.

Hera sta provvedendo all’invio di sms ai cittadini che risiedono nella zona interessata dalla sospensione del servizio idrico. L’azienda auspica di terminare l’intervento di risanamento della condotta e quindi ripristinare le normali condizioni di funzionamento della stessa e del servizio idrico, entro il tardo pomeriggio di giovedì.