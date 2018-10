Si schianta con l'auto contro un dissuasore e finisce in ospedale: era ubriaco

I Carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Faenza hanno denunciato per guida in stato di ebbrezza un 36enne di Marradi, sorpreso lungo via Granarolo alla guida di una Ford Fusion con tasso alcolemico pari a 1,01 grammi per litro, ben al di sopra del limite consentito dalla legge (pari a 0,5 grammi per litro); pertanto, come previsto dalla normativa vigente, all'uomo è stata anche ritirata la patente di guida.

Inoltre i militari hanno ritirato la patente di guida e denunciato per guida in stato di ebbrezza anche un 30enne tedesco che la settimana scorsa, a bordo della sua Audi A3, era stato controllato in centro a Faenza dove, in evidente stato di alterazione alcolica, era andato a sbattere con l'auto su di un dissuasore che delimitava l’area pedonale. I Carabinieri sono intervenuti sull'incidente insieme al personale del 118, che ha trasportato il tedesco in ospedale per gli accertamenti sanitari, a seguito dei quali è risultato avere un tasso alcolemico pari a 1,45 grammi per litro. L'uomo è stato pertanto denunciato all’Autorità giudiziaria di Ravenna.