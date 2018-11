Si schianta con l'auto in mezzo alla campagna: era completamente ubriaca

Sono stati numerosi i controlli effettuati dalla Polizia municipale della Bassa Romagna nei giorni scorsi. A Bagnacavallo un cittadino senegalese, alla guida di una Renault segnalata dal targa system senza assicurazione, alla vista della pattuglia ha cercato di far perdere le proprie tracce svoltando in una via antecedente al posto di controllo. Dopo un breve inseguimento, il veicolo è stato raggiunto e sottoposto a controllo. Al conducente sono state contestate sanzioni amministrative per un totale di 7800 euro per aver guidato senza patente e per aver rifiutato di custodire il veicolo, che è stato sequestrato in quanto senza assicurazione.

La pattuglia del pronto intervento, inoltre, intervenuta a seguito di un incidente stradale senza feriti nelle campagne di Voltana, ha sottoposto a etilometro la conducente, una 50enne italiana, con esito positivo. La strumentazione ha rilevato un tasso alcolemico di 1,70 grammi per litro, oltre tre volte il limite consentito dalla legge: dunque sono scattati il sequestro del veicolo, il ritiro di patente ai fini della revoca e la denuncia all’autorità giudiziaria per guida in stato di ebbrezza.