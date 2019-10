Si schianta contro un muretto mentre scappa dai Carabinieri: folle inseguimento

Un 40enne di Noale (nel veneziano, originario di Ravenna, è stato denunciato dai carabinieri di Zero Branco (Treviso) per detenzione illecita di stupefacenti e per resistenza a pubblico ufficiale. L'uomo, intorno alle 2.30 della notte tra martedì e mercoledì, a bordo della propria Alfa Romeo 147 e in compagnia di un altro uomo ancora sconosciuto non si è fermato all’alt intimato da una pattuglia dei militari, che stavano eseguendo un posto di blocco, dandosi alla fuga.

Inseguito dalla pattuglia, il 40enne ha terminato poco dopo la corsa a causa di un’avaria meccanica del veicolo, che è finito contro un muretto presente a bordo strada. Abbandonata l’auto, i due uomini si sono dileguati lungo le vie adiacenti, facendo perdere le proprie tracce agevolati anche dal buio della notte. Le immediate ricerche dei Carabinieri hanno permesso di rintracciare l'uomo poco più tardi mentre, a piedi, percorreva la strada Noalese. Il 40enne è stato sottoposto a perquisizione e trovato in possesso di 3 dosi di cocaina confezionate, 2 pastiglie di ecstasy e una piccola dose di hashish. La sostanza stupefacente è stata posta sotto sequestro.